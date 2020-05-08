Путин и премьер Италии указали на важность уроков Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы во Второй Мировой войне.

«Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Конте обсудили успешное взаимодействие России и Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

«Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию», – добавили в пресс-службе.

Лидерами стран также «дана положительная оценка нынешнего уровня дружественных российско-итальянских отношений, подчеркнута важность их дальнейшего развития в торгово-экономической и других сферах, а также углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов».

Ранее Путин также провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, он направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону. Он также поздравил народы Грузии и Украины.