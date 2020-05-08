Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры стран подчеркнули важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма.

Кроме того, обсуждалась проблематика борьбы с пандемией коронавируса. Путин и Нетаньяху информировали друг друга о предпринимаемых в России и Израиле мерах для предотвращения распространения инфекции.

Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня и различные аспекты развития ситуации в Сирии.

Также Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону. Он также поздравил народы Грузии и Украины.