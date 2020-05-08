Путин поздравил Джонсона, Макрона и Трампа с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону.

В поздравлении премьер-министру Великобритании Борису Джонсону российский лидер, в частности, отметил, что «Великая Победа стала важнейшим событием ХХ века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества». «Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня», – указал Путин.

Он выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности, сообщается на сайте Кремля.

В послании президенту США Дональду Трампу Путин подчеркнул, что в Москве сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

«Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы – от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в «духе Эльбы», наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», – добавил президент.

В обращении к лидеру Франции Эммануэлю Макрону Путин отметил, что «в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте». «Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления», – указал российский лидер, подчеркнув востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора указали на важность сохранения исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны.