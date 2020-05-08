Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.

В частности, президент подчеркнул, что в этих странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием. «Священный долг нынешних поколений – навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», – отметил Путин.

Кроме того, глава государства напомнил о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками. Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.

«Путин передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни», – указали в пресс-службе Кремля.

Также Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону.