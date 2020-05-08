Эксперт: В Молдавии произошел антироссийский юридический абсурд

«Имея такой состав конституционного суда – Додон заложил бомбу и против своей власти, и против государства», – заявил газете ВЗГЛЯД кишиневский политолог Сергей Назария. Так он прокомментировал признание конституционным судом Молдавии незаконным соглашение о займе у России в размере 200 млн евро.

«Подобного рода вопросы находятся вне компетенции конституционного суда (КС). С моей точки зрения, произошедшее – антироссийский юридический абсурд. В таком случае любые займы могут быть объявлены неконституционными», – сказал доктор политических наук, доцент Государственного института международных отношений Молдовы Сергей Назария.

По словам эксперта, у такого решения суда есть политическая подоплека, поскольку КС – «не промолдавский, а антигосударственный орган, действующий в интересах Румынии и США».

«Это продиктовано его составом, где пять из шести судей ориентированы на проевропейский блок ACUM, а только один – на Партию социалистов Республики Молдова (ПРСМ). Это стало результатом коалиционных переговоров, но имя такой состав КС – Додон заложил бомбу и против своей власти, и против молдавской государственности», – подчеркнул Назария.

Эксперт также предположил, что решение КС нанесет удар по бюджету Молдавии и приведет к трудностям с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам.

Накануне конституционный суд Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у России в размере 200 млн евро. Соответствующее решение принято на заседании в четверг по требованию депутатов от проевропейской оппозиции. Председатель КС Домника Маноле подчеркнула, что решение является окончательным и пересмотру не подлежит.

О подписании соответствующего соглашения с российским Минфином 17 апреля сообщил глава Молдавии Игорь Додон. 23 апреля договор ратифицировал парламент республики. Средства планировалось направить на поддержку госбюджета.

В ответ на решение КС Додон заявил, что планирует на следующей неделе возобновить переговоры с Россией для получения финансовой поддержки.

«В этой ситуации с решением КС нам нужно решить, как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета, мы можем решить эту проблему. Мы приняли решение возобновить переговоры с Российской Федерацией, также планируем искать финансирование в других внешних источниках», – сообщил Додон в видеообращении на своей странице в Facebook.