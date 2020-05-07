Брижит Бардо пойдет под суд за расистские высказывания

Французская актриса Брижит Бардо предстанет перед уголовным судом заморской территории Франции острова Реюньон за «расистские высказывания» в адрес его жителей, сообщает издание Parisien.

Ранее префект Реюньона пожаловался в прокуратуру Франции на «расистское» высказывание актрисы, в котором она назвала жителей острова «выродившимся народом». Бардо осуждала «варварское» обращение с животными, которое, как заявляла актриса, практикуют островитяне. Бардо писала про отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее «пережитки каннибализма прошлых веков». Актриса утверждала, что местные жители все еще зависят от обычаев предков и дикарских традиций, передает РИА «Новости».

Прокурор города Сан-Дени Эрик Туффери заявил, что «ничто не оправдывает тот факт, что она оскорбляла людей, утверждая, что в жестоком обращении с животными замешаны все жители Реюньона».

По данным французского издания, 30 апреля следственный судья принял решение направить дело Бардо в уголовный суд. Актриса предстанет перед судом в следующем месяце.

Брижит Бардо была судима пять раз, в том числе и за расизм. В 2008 году прокурор парижского исправительного суда потребовал приговорить актрису к двум месяцам заключения условно и штрафу в 15 тыс. евро за расистские высказывания и разжигание ненависти к мусульманам.