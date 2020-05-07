Нобелевский лауреат назвал сроки создания вакцины от коронавируса

Вакцина против COVID-19 при самом благоприятном сценарии развития событий может быть доступна уже в сентябре, заявил австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питер Доэрти.

Как сообщает телеканал Sky News, ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса. К концу июня ученые хотят протестировать вакцину более чем на 6 тыс. добровольцев.

По мнению Доэрти, испытания, проводимые университетом Оксфорда, имеют перспективу.



«Единственный способ по-настоящему протестировать (вакцину), это ввести ее как можно большему числу людей, пока она представляется безопасной и защищающей людей, чтобы проверить, противостоит ли она (вирусу)», – передает РИА «Новости» слова Доэрти.

«Британцы уже организовали (работу), я думаю, чтобы получить 60 млн доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре... Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной», – добавил он.

Напомним, в России решили изучить вакцину от полиомиелита для профилактики коронавируса.

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