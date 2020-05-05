В России решили изучить вакцину от полиомиелита для профилактики коронавируса

В Кировской области планируется исследовать вакцины от полиомиелита для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба региона.

«В ближайшее время в регионе будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Кировской области, Кировским медицинским университетом и Научным центром исследований имени Чумакова, согласно которому начнется реализация наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио» в отношении заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19», – сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА «Новости».

Вакцинацию планируют проводить добровольцам, которые находятся в группе риска.

Исследование намерены проводить в научно-образовательном центре «Биополис».

«Исследование о выработке неспецифического иммунитета на коронавирус с использованием зарегистрированной пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова, которая с успехом применяется в рамках календаря профилактических прививок», – сказал Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Вакцина от полиомиелита применяется очень давно, она доказала свою эффективность.

«Живая вакцина активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции», – отметили в пресс-службе областного правительства.

Наблюдать за добровольцами планируют в течение двух месяцев. В программу планируют привлечь здоровых людей от 18 до 65 лет, входящих в группу риска по инфицированию коронавируса, включая врачей поликлиник, фельдшеров, волонтеров, соцработников, продавцов магазинов, работников общественного транспорта.

Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что подобные исследования намерены проводить и в США, но не раньше июля.

«Связано это с тем, что только в России существует препарат живой вакцины от полиомиелита, который производит Центр Чумакова. Мы находимся в приоритетной ситуации по отношению к остальному миру. У нас есть большие конкурентные преимущества, так как мы имеем опыт работы с этой вакциной», – пояснил глава центра.

Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские ученые достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции.