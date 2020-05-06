Песков уточнил темы переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждали освещение в российских СМИ ситуации с коронавирусом в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не обсуждалось. Вы знаете, что у нас есть различные средства массовой информации. Они иногда не совсем адекватно передают даже те меры, которые предпринимаются в РФ, у нас в стране. Поэтому делать какие-то обобщающие заявления относительно фона освещения, наверное, не совсем корректно. Это первое», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поднимал ли Лукашенко во время разговора с Путиным вопрос освещения ситуации с коронавирусом в Белоруссии в российских СМИ.

«Что касается каких-то телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания, судить о чем-то по телеграм-каналам – это чрезвычайно непрофессионально», - добавил он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, у глав двух государств «был субстантивный, хороший разговор». «Вы знаете, что у нас союзное государство и очень много совместных вопросов для сотрудничества, совместных проблем, которые приходится в эти дни решать», – отметил Песков.

Кроме того, он указал, что Путин и Лукашенко не обсуждали саммит ЕАЭС. «Вчера тема этого саммита в Минске не обсуждалась. Вчера действительно обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и в Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация – это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности», – сказал Песков.

Он напомнил, что недавно главы государств ЕАЭС на видеоконференции обсуждали меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас идет речь о подготовке субстантивных документов к следующей встрече, уточнил Песков. «И потом уже в зависимости от динамики будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию», – добавил Песков.

5 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии рассказал российскому коллеге о подготовке к параду на 75-летие Победы и о ситуации в стране в целом. Также главы государств обменялись информацией относительно мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

В апреле Лукашенко остался недоволен тем, как российские СМИ освещают борьбу с коронавирусом в республике.