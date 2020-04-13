Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен тем, как российские СМИ освещают борьбу с коронавирусом в республике, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир (информацию, – прим. ВЗГЛЯД). Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают», – заявил Лукашенко, слова которого приводятся на сайте главы государства.

«Мы ведь у них (в России, – прим. ВЗГЛЯД) ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» – возмутился Лукашенко.

Глава государства выразил недовольство тем, что о борьбе с коронавирусом в Белоруссии пишут Telegram-каналы и как эту тему освещают российские СМИ.

«Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов (ВОЗ, – прим. ВЗГЛЯД) в страну? Россиянам, американцам», – сказал Лукашенко.

Президент заявил, что у представителей ВОЗ «претензий к белорусам нет». Он добавил, что СМИ республики подробно объясняют гражданам, какие меры необходимо принимать для профилактики заболеваемости.

При этом Лукашенко заявил, что наблюдает в стране «чесночно-имбирный» психоз на фоне распространения коронавируса.

«Я наблюдаю опять же новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь ради Бога. Хватает чеснока и этой цыбули у каждой семьи. Не надо переходить полностью на чеснок и цыбулю, боже мой. А имбирь и лимон – это не наша пища. Если уже раньше не сформировали этот иммунитет, сегодня этого имбиря не найдете – да не переживайте, не тратьте лишние деньги», – приводит слова белорусского лидера портал «Тут.by»

Он также призвал есть белорусские продукты и не тратить деньги, а также не закупаться лекарствами.

Ранее Лукашенко раскритиковал белорусов, которые из-за пандемии коронавируса носят защитные маски даже в поле. При этом Белоруссия предложила России объединить силы в борьбе с коронавирусом.