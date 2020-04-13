Лукашенко раскритиковал «перегибающих» белорусов в медицинских масках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике белорусов, которые из-за пандемии коронавируса носят защитные маски даже в поле.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один – ветер такой, погода сейчас хорошая, сухая – и маска на лице... Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?», – передает агентство БелТА слова Лукашенко.

Об этом он заявил во время встречи с главой администрации президента Игорем Сергеенко, председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой и министром здравоохранения Владимиром Караником.

Лукашенко поручил главе администрации подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты. Он также отметил, что найдет время побывать там, где «сочтет нужным», и спросит, «круглые ли сутки они работают и шьют маски».

«Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это... А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее», – отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что на фоне пандемии защитные средства – маски, бахилы, очки, щитки – стоят «бешеных денег».

Ранее Лукашенко потребовал решить проблему с обеспечением медиков и населения средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, Белоруссия предложила России объединить силы в борьбе с коронавирусом.

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