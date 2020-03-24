Белоруссия предложила России бороться с коронавирусом вместе

Власти Белоруссии считают, что Москва и Минск в рамках Союзного государства должны теснее координировать усилия по борьбе с распространением коронавируса, заявил белорусский премьер Сергей Румас на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Наверное, было бы правильно плотнее координировать действия в связи с этой ситуацией», – передает слова Румаса «Интерфакс».

Он предложил обсудить дату и повестку заседания Совета министров Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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