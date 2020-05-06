Украинский телеканал предложил включить песню «День Победы» 9 Мая

Украинский телеканал «112 Украина» запустил флешмоб, предложив жителям Украины в полдень 9 Мая включить песню «День Победы».

«Всеукраинский флешмоб состоится в честь 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которую мы не можем забыть. Где бы ты ни был – дома на карантине или на работе, в собственном автомобиле или в общественном транспорте - 9 мая ровно в 12.00 включай вместе с нами песню «День Победы». Пусть нашу песню услышит вся страна», – сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что украинцы могут присоединиться 9 Мая к организованным автомобильным колоннам, которые проследуют по центральным улицам украинских городов.

Также телеканал пообещал зрителям устроить в эфире праздничный марафон, посвященный «силе духа наших ветеранов, тружеников тыла и тех, кому дорог этот праздник».

В рамках марафона в честь 75-летия Великой Победы прозвучат песни военных лет из известных советских фильмов. В проекте «Исторический прайм» гости канала смогут увидеть и обсудить ряд шедевров ретро-классики. Впервые на Украине канал предлагает посмотреть отреставрированную версию «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова.

Накануне украинский телеканал «Интер» сообщил о запуске онлайн марша памяти ко Дню Победы. Украинцы смогут пройти вместе символическим виртуальным маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для него День Победы 9 мая всегда был праздником.

Напомним, на Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк».

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