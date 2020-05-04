На Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году на Украине проводиться не будет из-за карантина, сообщил глава украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«Массовые акции на Украине запрещены. С точки зрения безопасности и здоровья я бы не рекомендовал людям это делать», – сказал Дробович в интервью «Суспільне Новини», отвечая на вопрос, планируется ли в этом году проведение акции «Бессмертный полк».

По его словам, любой может почтить жертв Второй мировой войны законно, но при этом важно не использовать запрещенные символы, соблюдать действующее законодательство, не способствовать вражде. «Мы советуем не забывать, что война – это 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти», – добавил глава института, передает РИА «Новости».

Дробович считает, что к этой теме надо очень «человечно» относиться: «есть жертвы, дедушки, бабушки, воевавших, которые жили в оккупации или были гастарбайтерами – вот этих людей надо вспоминать».

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Тем временем в пресс-службе ООД «Бессмертный полк России» сообщили, что в общероссийской акции «Бессмертный полк» зарегистрировано уже более 600 тыс. участников.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Также глава государства отмечал, что вся страна будет праздновать День Победы, но в режиме самоизоляции.