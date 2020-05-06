В Пентагоне признали обеспокоенность по поводу ракетных технологий Ирана

Развитие ракетных технологий в Иране вызывает беспокойство Соединенных Штатов, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«По поводу самого спутника мы сильно не обеспокоены, однако ракетные технологии <...> и уроки, которые из них извлечены, – это вызывает беспокойство, поскольку различные ракеты могут выполнять различные задачи. Одна может выводить спутник, а другая может нести какое-либо устройство, которое может взрываться», – приводит слова военного ТАСС.

Напомним, 22 апреля Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник. Госсекретарь США Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника на соответствие резолюции 2231 по ядерной проблеме. В ответ МИД Ирана указал США на отсутствие резолюций, запрещающих Тегерану выводить военные спутники.

МИД России заявил, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе.

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