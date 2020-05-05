Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

МИД Украины пояснил, что Кулеба «поднял вопрос сооружения монумента украинцам» в «контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе». Украинская сторона считает, что «такой монумент был бы достойным чествованием их памяти», передает ТАСС.

Министры также «выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций нормандского формата» и «обсудили дальнейшие шаги», которые позволят реализовать решения саммита в Париже, а также подготовиться к саммиту в Берлине.

Еще в 2015 году Арсений Яценюк, который возглавлял тогда украинское правительство, назвал Украину «государством-победителем» во Второй мировой войне.

Напомним, российские официальные лица не раз подчеркивали, что была общая Победа над фашизмом, завоеванная людьми разных национальностей. В частности, глава российского государства Владимир Путин подчеркивал, что необходимо помнить героизм представителей всех национальностей. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин говорил, что у офицеров и солдат Советской армии была одна Родина, и «на фронте никому в голову не приходило делиться на русских и армян, украинцев и казахов, татар и грузин».