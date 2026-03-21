  ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 12:02 • Новости дня

    Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы из-за ограничений

    Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять самолеты только по согласованию

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Домодедово установлены временные ограничения на прием и отправку самолетов, обслуживание рейсов происходит только по согласованию с авиационными органами.

    В воздушной гавани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Сейчас обслуживание рейсов осуществляется по согласованию с профильными органами, передает Росавиация.

    Данное решение продиктовано необходимостью исключить любые риски в небе. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – отметили представители регулятора.

    Путешественникам советуют заранее проверять время вылета. Уточнить актуальный статус рейса можно на официальном онлайн-табло аэропорта.

    Ранее в субботу аэропорт Шереметьево временно закрывали на прием и выпуск самолетов.

    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон.

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    Экономист Лизан: Венгрия блокировала кредит ЕС для Украины минимум на месяц

    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    20 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Умер глава УПЦ КП Филарет

    Глава УПЦ КП Филарет умер в возрасте 97 лет

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер в возрасте 97 лет, сообщил глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» Епифаний (Думенко).

    О смерти главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета сообщил руководитель неканонической структуры «Православная церковь Украины» Епифаний Думенко, передает РИА «Новости».

    Думенко написал в соцсети Facebook (запрещена в России), что «завершился земной путь святейшего патриарха Филарета».

    По информации неканонического Киевского патриархата, 9 марта Филарет был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. К моменту смерти ему исполнилось 97 лет.

    Филарет (Денисенко) в 1990 году был митрополитом Киевским и всея Украины и возглавлял новообразованную каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке украинских властей он выступил за независимость от Русской православной церкви. В 1992 году собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, после чего Денисенко создал на Украине раскольническую структуру «Украинская православная церковь Киевского патриархата». За эти действия он был отлучен от Церкви и предан анафеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарха Филарета из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в одно из медучреждений Киева.

    Весной 1992 года решением Архиерейского собора УПЦ в Харькове Филарета лишили сана и предали анафеме. Вселенский патриархат позже восстановил извергнутого из сана и отлученного от церкви Филарета Денисенко в сущем сане, запустив процесс оформления раскольнической ПЦУ.

    20 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянске объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних с тридцати восьми улиц на востоке и северо-востоке города.

    О начале принудительной эвакуации детей сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В опубликованном перечне указаны 38 улиц Славянска, где проживают дети, подлежащие эвакуации. По словам Филашкина, большинство этих улиц расположено в восточных и северо-восточных районах города.

    Украинские власти и ранее организовывали обязательную эвакуацию несовершеннолетних и пожилых людей в различных регионах, подконтрольных ВСУ. В частности, похожие меры принимались в Авдеевке, где часть жителей отказалась покидать свои дома, несмотря на призывы официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меры по эвакуации мирного населения в Сумской области усиливаются, а зона эвакуации стремительно приближается к Сумам на фоне боевых действий.

    Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей. До этого, в декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    ВСУ урезали программы обучения военных за границей из-за массового дезертирства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ намерено ограничить отправку военных на учебу за границу после повторяющихся инцидентов с дезертирством.

    ВСУ приняли решение сократить обучение своих военнослужащих за рубежом на фоне многочисленных случаев дезертирства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Евгения Межевикина.

    «Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки за рубежом, на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки», – заявил Межевикин.

    По словам представителя Генштаба, сокращение вызвано также ограничениями в законах стран-партнеров, логистическими сложностями и внедрением нового опыта в систему подготовки ВСУ. Он добавил, что Киев стремится оптимизировать процесс обучения, делая упор на внутренние ресурсы.

    Ранее французское издание Midi Libre сообщило о расследовании дезертирства в бригаде имени Анны Киевской, прошедшей обучение во Франции: из 2300 военных, по этим данным, 1700 покинули свои позиции вскоре после отправки на фронт. В Министерстве обороны Франции также подтверждали факты ухода «десятков» украинских бойцов еще на территории страны.

    Ранее семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях.

    А украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, что его учили только делать перевязки и практически не давали стрелять.


    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО сбили 21 БПЛА на подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    BZ: Заявление США о деньгах стало ударом для Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление американской стороны о проблемах с выделенными денежными для киевского режима средствами стало болезненным ударом для украинских властей, пишут немецкие СМИ.

    Обострение ситуации с финансированием произошло на фоне заявлений о недостатках контроля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Заместитель генерального инспектора Адам Каплан сообщил, что аудиторы выявили нарушения в надзоре за помощью на сумму 26 млрд долларов.

    «Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», – говорится в публикации.

    Представители Республиканской партии неоднократно указывали на коррупцию и отсутствие реальной подотчетности со стороны Киева.

    Журналисты отмечают, что политические решения новой администрации существенно ограничили работу USAID из-за мер экономии. Сокращение программ особенно сильно ударило по Украине, так как многие проекты в энергетике и медиа зависят от иностранного финансирования.

    Ранее украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

    До этого Владимир Зеленский требовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    21 марта 2026, 09:12 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

    Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

    По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.

    21 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, ночная атака с 23.00 20 марта по 7.00 21 марта затронула сразу несколько российских регионов. Беспилотники были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Республиками Крым, Татарстан и Московской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России за шесть часов уничтожило 91 украинский беспилотник над пятью регионами страны. Массированная атака около девяноста украинских беспилотников на девять районов Ростовской области была отражена в ночь на четверг. Утром субботы дежурные расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.

    20 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Зеленский признал использование Telegram спецслужбами Украины в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины отметил, что ограничения Telegram затруднят передачу сигналов российскому обществу, подчеркнув активное использование мессенджера украинскими спецслужбами для работы в России.

    Украина активно использует Telegram для передачи сигналов на территорию России, признал лидер страны Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ограничение работы этого мессенджера в России существенно осложнит подобную деятельность. Зеленский заявил: «Что касается нас, мы также работаем через Telegram в России. Безусловно, с ограничением Telegram в России сигналы их обществу будет передавать сложнее».

    Ранее представители Центра общественных связей ФСБ России сообщили , что украинские спецслужбы сохраняют высокую активность по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, такие попытки не прекращаются, несмотря на предпринимаемые меры по ограничению работы этих платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, в пятницу в ДНР задержали россиянина, завербованного спецслужбами на Украине через мессенджер Telegram.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает работать с нарушениями законодательства России. А эксперты спрогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.


    20 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    Украинский экономист заявил о намерении Киева воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский экономист Даниил Монин заявил, что бюджетные планы Киева свидетельствуют о намерении продолжать войну до конца 2027 года.

    Экономист Даниил Монин считает, что Украина официально готовится вести боевые действия как минимум до 2027 года. Такой вывод он сделал на основе анализа свежих параметров бюджета страны и договоренностей с Международным валютным фондом, пишет «Московский комсомолец».

    Он отметил, что мирный план руководством страны полностью отброшен. Эксперт указал на вопиющий разрыв между требованиями кредиторов и аппетитами украинского правительства. МВФ настаивает на сокращении расходов из-за госдолга, превышающего 100% ВВП, однако украинская сторона планирует на 2027 год дефицит в 17%.

    «А здесь 2027 год, дефицит бюджета в новой программе МВФ 17 с лишним процентов ВВП, практически военный такой большой дефицит. Я для себя считаю, значит войну точно на 2026–2027 годы они уже запланировали», – пояснил аналитик свои выводы.

    Специалист добавил, что ранее власти соглашались на дефицит в 9,8%, а теперь готовы расширить его почти на 8% ВВП. По его словам, это указывает либо на твердое решение воевать еще два года, либо на желание максимально освоить выделяемые средства.

    Ранее СМИ сообщали, что западные партнеры предлагали Владимиру Зеленскому продолжать конфликт еще полтора-два года в обмен на финансовую помощь. После этого глава государства поручил разработать сценарий функционирования страны без проведения выборов.

    Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года. Ранее глава киевского режима выражал надежду на завершение конфликта не позже начала 2027 года.

    Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Посольство России обвинило британские СМИ в тиражировании фейков о детях Украины
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Саакашвили обвинил Иванишвили в «нейтрализации» Патриарха Ильи Второго
    Аферисты начали обманывать россиян под видом продавцов на маркетплейсах
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

