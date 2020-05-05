NYTimes получила Пулитцеровскую премию за статьи о «вмешательстве» России

Журналисты американской газеты New York Times получили Пулитцеровскую премию за статьи о якобы имевшем место «вмешательстве» России в дела других стран.

На сайте оргкомитета Пулитцеровской премии сообщается, что New York Times получила награду в номинации «Международная журналистика» за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». Статьи касаются приписываемых России противоправных действий, но конкретные материалы NYT не называются.

Само издание сообщает, что получило премию за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других государств, начиная с выборов в США 2016 года, передает ТАСС.

Из-за коронавируса объявление лауреатов проходило в режиме онлайн.

Представитель оргкомитета Дана Канеди отметила, что «первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа».

В 2018 году New York Times и Washington Post также получили Пулитцеровскую премию в области журналистики за серию материалов о том, что Москва якобы «вмешивалась» в американские выборы.