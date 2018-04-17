«Пулитцера» присудили за материалы о «вмешательстве» России в выборы в США

New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию в области журналистики за серию материалов о том, что Москва якобы «вмешивалась» в американские выборы, сообщила глава оргкомитета премии Дана Канеди.

Премию «за лучшее освещение общенациональной темы» газеты получили «за постоянное освещение вопросов, касающихся расследования обстоятельств вмешательства России», передает ТАСС.

Отметим, что денежное вознаграждение лауреатам увеличено с 10 до 15 тыс. долларов.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что борьба с «российской угрозой» стала идеей фикс Вашингтона.