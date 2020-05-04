Додон поставил позицию Лукашенко по коронавирусу в пример «разным умникам»

Президент Молдавии Игорь Додон назвал позицию белорусского лидера Александра Лукашенко примером в ситуации с коронавирусом, и выразил уверенность, что страны справятся с пандемией.

«Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Белоруссии не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже», – сказал Додон в ходе переговоров с белорусским коллегой в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Он сообщил, что в Молдавии в настоящий момент выявлен 4 тыс. 121 случай заражения коронавирусом, 1,5 тыс. человек выздоровели, умерли 128 граждан. «Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем», – заявил Додон.

Лукашенко, говоря о пандемии и борьбе с ней в Белоруссии, подчеркнул, что после распада СССР в республике не закрыли ни одну инфекционную больницу. «Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого», – заметил глава государства.

По его словам, в республике «ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, и при этом все-таки имеют более-менее нормальную обстановку». Лукашенко также отметил хорошую работу врачей, сказав, что они испробовали разные методы, изучив опыт Китая и США. «Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь. Вы меня хорошо знаете, я на это никогда бы не пошел», – подчеркнул глава государства.

Напомним, в Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом превысило 17 тыс., карантин не введен. Всемирная организация здравоохранения потребовала от Минска немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом. Представитель ВОЗ подчеркнул, что темп прироста заболевших в республике один из самых высоких в европейском регионе. Однако вопреки предупреждениям с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к военному параду в честь Дня Победы.

Сам Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса и раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с коронавирусом. Он также называл коронавирус наказанием свыше за «безобразное» отношение людей к природе и неправильный образ жизни.