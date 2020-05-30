Ученый рассказал о выведенных в России мышах с человеческими генами

В России вывели уникальных трансгенных мышей с человеческими генами, сообщил глава центра коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

Мышей планируется использовать для создания вакцины от коронавируса, сообщил Дейкин в эфире «России 1», передает ТАСС.

«Мы закалываем систему с двумя человеческими генами – АСЕ2 и tmpcc2. <...> На сегодняшний у нас есть эти «гуманизированные» мыши первого поколения. Они уникальные, в России получены впервые, в мире таких нет», – пояснил ученый.

Трансгенные животные получаются при внесении нужных генов в ядро яйцеклетки, при этом процесс встраивания гена в ДНК не контролируется, отметил Дейкин.

«Мы знаем, что природа берет вот этот чужеродный ген и встраивает его в геном с вероятностью где-то 20%», – добавил он.

Среди мышей, которые родились 18 мая, не было трансгенных, но 19 мая на свет появились особи, у которых есть человеческие гены.

«Сейчас мы их достоверно уже держим в руках, это оказалась самка, она повзрослеет, и где-то в возрасте уже 30-35 дней она сможет забеременеть, а через 21 день родит уже своих детенышей, на которых можно будет ставить эксперименты», – заключил Дейкин.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в учреждении разработали вакцину против нового коронавируса, которую можно будет закапать в нос.