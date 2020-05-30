«Вектор» разработал вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против нового коронавируса, которую можно будет закапать в нос, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Максютов пояснил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1», что «вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации», передает ТАСС.

Например, один из препаратов «Вектора» «не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос».

«Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», – сообщил он.

По словам Максютова, люди, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией, не могут принимать участие в клинических испытаниях вакцины против этого заболевания.

«Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования», – добавил он.

Между тем животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее, нежелательных реакций не было, передает РИА «Новости».

«В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР», – рассказал Максютов.

У отдельных особей бывает повышенная температура.

«При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», – добавил специалист.

Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируется начать в конце июня-начале июля, а завершить в середине сентября. Дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

Ранее главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцина от нового коронавируса не может быть выпущена для широкого применения в короткие сроки.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.

Сообщалось также, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться будут три наиболее перспективных препарата.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.

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