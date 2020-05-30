Доктор Мясников развеял надежды на скорое появление вакцины от коронавируса

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Российская экономика оказалась прочнее западной

В развитых странах ждут сильное снижение ВВП во втором кварталеФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Оценка падения российской экономики в апреле позволяет сделать первые выводы о том, как наша страна справляется с коронакризисом. Как ни удивительно, но последствия для российского ВВП оказались меньше, чем для США, Франции или Германии. И хотя в минусе почти все отрасли, имеются и исключения. Кризис для некоторых оказался пресловутой возможностью для роста. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом

Медики Дагестана спасают жизни прямо сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Дагестан стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов России, и федеральному центру пришлось срочно помогать республике. При этом местные чиновники спорят друг с другом по поводу оценок масштабов заболеваемости. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов. Подробности...
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Коронавирус принес на Запад тысячи «смертей от отчаяния»

Коронавирус заставляет жителей западных стран переживать настоящую паникуФото: David Cheskin/ТАСС
Выход из карантина ознаменовался на Западе не только экономической депрессией и невиданным ростом безработицы. Пандемия коронавируса принесла гибель не только из-за болезни как таковой. Все более страшными, в том числе с точки зрения самой человеческой жизни, становятся отдаленные последствия распространения COVID-19. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...

Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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              Доктор Мясников развеял надежды на скорое появление вакцины от коронавируса

                 30 мая 2020, 12:32
              Фото: Владимир Песня/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему вакцина от нового коронавируса не может быть выпущена для широкого применения в короткие сроки.

              Мясников отметил в сообщении в Telegram, что у людей много надежд на скорую вакцинацию, однако «вакцина так уж скоро не появится, не должна».

              «Как же так, скажите вы, везде говорят, что она уже почти готова и вот-вот начнут уже применять! Все не так просто. Есть вакцинные препараты: многие страны и лаборатории уже разработали препараты, вызывающие более или менее стойкое выделение антител. Вопросы: насколько эти антитела обеспечивают иммунитет? Насколько они устойчивы? Не могут ли они обладать парадоксальным действием (как уже было при разработке вакцины от коронавируса в 2003 году)? И самый главный: насколько эти вакцинные препараты безопасны для человека?», – пояснил он.

              В данный момент нет возможности ответить на эти вопросы, а потому ученые не могут выпустить вакцину для широкого применения.

              «Клинические испытания подобных вакцин идут по три-пять лет. Мы можем ускорить разработку вакцины, мы можем рискнуть ввести ее ограниченному числу людей (например, медработникам в очаге), но мы не можем поставить под угрозу здоровье миллионов!», – подчеркнул он.

              Мясников пояснил, что смысл клинических испытаний заключается «именно в сроках наблюдения за возможными позитивными и негативными воздействиями, мы должны знать, каковы отдаленные воздействия».

              «За время клинических испытаний весьма вероятно может измениться и сама потребность в подобной вакцине. С коронавирусом уже так бывало. Пока разрабатывали и тестировали вакцину против SARS и MERS, болезни сошли на нет, нужда в вакцинах отпала сама по себе», – добавил он.

              Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что вакцину от коронавируса удастся получить до второй волны распространения заболевания.

              До этого сообщалось, что российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Исследоваться будут три наиболее перспективных препарата.

              Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщал, что клинические испытания вакцины начнут в июне. Президент Владимир Путин выразил надежду на ее регистрацию в сентябре.

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