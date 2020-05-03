НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников в Антарктиде.

Уточняется, что для видеоролика использовались данные, которые НАСА получало со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется специальный прибор – лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой 10 килогерц, передает РИА «Новости».

Так, в период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Позже этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 мм, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников наоборот возросло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает примерно 120 гигатонн льда, а в Гренландии – около 200 гигатонн.

Ранее сообщалось о влиянии глобального потепления на таяние льда в Антарктиде, на основе антарктических исследованиях последних десятилетий. Кроме того, ученые рассказали о влиянии изменения климата на земледелие.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько обоснованы угрожающие прогнозы ученых и как растаявшая Арктика повлияет на российскую экономику.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД