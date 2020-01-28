Полярник рассказал о влиянии глобального потепления на таяние льда в Антарктиде

Антарктические исследования последних десятилетий подтвердили влияние изменений климата на ледяные шапки вокруг Южного полюса, но ученые считают этот эффект частичным, заявил замдиректора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета океанолог и полярник Валерий Лукин.

«По большому счету мы наблюдаем реальные величины потепления в Западной Антарктике, где ледяной щит изначально был тоньше. Отступление ледников наблюдается именно там. Льды Восточной Антарктиды вполне стабильны. Это гигантский холодильник, и если сейчас температура поверхности ледяного щита – минус 55 градусов, то даже если он потеплеет на два – на три градуса, никакого таяния не будет», – отметил океанолог.

Лукин также рассказал о работе российских ученых в Антарктике в наши дни. По его словам, в систему Российской антарктической экспедиции (РАЭ) входит пять круглогодичных полярных станций и несколько сезонных баз.

«Самый крупный проект, к которому мы сейчас приступили, – это открытие нового зимовочного комплекса на станции «Восток» при поддержке компании «Новатэк». Он будет рассчитан на 15 человек зимовочного состава, но главное – создаст зимовщикам другие условия. Нынешний жилой комплекс на станции был построен в конце 1970-х годов и на сегодняшний день морально устарел, изношен практически на 100%», – сообщил Лукин «Ридусу».

По словам ученого, участие «Новатэка» в реконструкции «Востока» – достаточно редкий пример поддержки антарктических исследований частным российским капиталом. В остальном Российская антарктическая экспедиция практически полностью финансируется из федерального бюджета.

Лукин добавил, что один из самых нашумевших научных проектов, осуществлявшихся на станции, – исследования подледного озера Восток – пришлось заморозить. «От работ на скважине пришлось отказаться по целому ряду различных причин. Но главная – скважина одна, и в конце концов перед полярниками встал выбор: либо продолжать через нее исследования озера, либо совершить отклонение от ствола скважины и заниматься новым бурением льда для использования новой методики определения возраста льда. Предпочтение отдали второму варианту», – добавил полярник.

На вопрос о новых научно-исследовательских проектах на других российских станциях Лукин ответил лаконично: «Проекты есть, но нет финансирования».

28 января в России отмечается 200-летие открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Хотя в 19 веке российским исследователям и не удалось высадиться на шестой континент, с 1955 года свою работу начала Советская, а затем Российская антарктическая экспедиция. К юбилею открытия Антарктиды туда прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», на которых проводятся научные наблюдения в заливе Максвелла.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему русское первенство в обнаружении Антарктиды до сих пор оспаривается.