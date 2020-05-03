Вирусолог объяснил рост выявленных случаев заражения COVID-19

Увеличение числа случаев коронавирусной инфекции в России имеет свою причину, заявил вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

«Рост числа может быть от увеличения количества тестирований. Конечно, если сделать один тест и попасть на здорового человека, то можно сказать, что заболеваемости нет. А если сделать тысячу тестов, то найдется 100 заболевших, и заболеваемость уже будет огромная. Важно также понять, что именно учитывается – количество заболевших или инфицированных», – передает RT слова эксперта.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрированы 10 633 новых случая коронавируса, у половины выявленных за сутки заболевших не было симптомов. Всего в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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