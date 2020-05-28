США обвинили КНДР в переводе 2,5 млрд долларов в обход санкций

Минюст США обвинил более 30 граждан КНДР и Китая в незаконной помощи Пхеньяну, которая заключалась в переводе с 2013 года 2,5 млрд долларов для финансирования ядерной программы КНДР в обход американских санкций, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на обвинительное заключение, вынесенное в феврале, однако опубликованное лишь сейчас.

По данным издания, прокуроры США утверждали в этом документе, что представители Банка внешней торговли КНДР, который находится под санкциями США, якобы создали и использовали для перевода средств тайные филиалы учреждения в Таиланде, Австрии, России, КНР и в некоторых других странах, передает ТАСС.

Большая часть обвиняемых – граждане КНДР и частично КНР. СМИ пишет, что они с помощью банков «обработала как минимум 2,5 млрд долларов в виде незаконных платежей через более чем 250 подставных компаний, [указанные] платежи в период сговора проходили через Соединенные Штаты», говорится в обвинительном заключении.

Газета отмечает, что последняя из незаконных транзакций прошла в январе 2020 года. Именно размер указанных денежных переводов стал одной из причин застоя в переговорном процессе между США и КНДР, подчеркивает The Wall Street Journal.

Постпредство КНДР при ООН пока не прокомментировало эти данные.

В феврале в докладе для комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР сообщалось, что в 2019 году Северная Корея не прекратила развитие ядерной и ракетной программ.