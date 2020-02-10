КНДР обвинили в развитии ядерной и ракетной программ

В 2019 году Северная Корея не прекратила развитие ядерной и ракетной программ, говорится в докладе для комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

Доклад должен быть опубликован в следующем месяце, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В документе подчеркивается, что «незаконные программы» КНДР «противоречат резолюциям» СБ ООН.

Reuters сообщает, что в докладе говорится о 13 ракетных испытаниях КНДР в 2019 году. За год Северная Корея запустила 25 ракет.

Кроме того, в документе сообщается об атаках северокорейских хакеров на финансовые институты и криптовалютные биржи по всему миру, сообщает информационное агентство.

Также КНДР обвиняют в незаконных покупке нефтепродуктов и продаже угля. Сделки, которые, как указано в докладе, совершались с помощью китайских барж, оценивают в 370 млн долларов.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер.

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