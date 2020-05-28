В Европе захотели снизить «очень-очень большую» роль природного газа

Еврокомиссия хотела бы заменить использование природного газа в Евросоюзе на более «чистые» источники энергии, но в ближайшее время этого не будет, заявил заместитель главы генерального директората ЕК по энергетике Клаус-Дитер Борхардт в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.

«У природного газа огромная доля в энергомиксе. И если мы хотим изменить это, а мы хотим это изменить, нам нужно развивать альтернативы. И только если [будут] альтернативы, будь то более возобновляемые ресурсы или возобновляемые газы, и только тогда, когда у нас будут эти альтернативы в объемах, в которых нуждается наша энергосистема в Европе, тогда мы заменим природный газ этими другими носителями. Газ будет играть свою роль пока мы не заменим его более чистыми носителями. И это то, что мы пытаемся делать», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава генерального директората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен в свою очередь отметила, что в ближайшие десять лет и в обозримом будущем ЕС не планирует отказываться от природного газа. По ее словам, наборе используемых Евросоюзом энергоресурсов (так называемом энергомиксе) природный газ играет «очень-очень большую роль», так как на него приходится более трети энергопотребления.

Газета ВЗГЛЯД писала, что пандемия вернула мир к традиционной энергетике: супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии.