Франция запретила лечить COVID-19 гидроксихлорохином

Власти Франции запретили французским врачам лечить коронавирус противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, сообщают информационные агентства.

При этом гидроксихлорохин продолжат применять против малярии или волчанки. Минздрав Франции сообщил, что пересмотрит решение по COVID-19, если появится новая информация, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарств от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса.

В Китае медики заявили, что гидроксихлорохин малоэффективен при лечении COVID-19 и может вызывать побочные реакции.

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