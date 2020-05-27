Московские власти отказались открывать парикмахерские и театры

В Москве пока рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы, заявил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что необходимо сохранить и усилить масочный режим.

«Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события. Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей», – написал он в своем блоге.

Собянин напомнил, что режим самоизоляции длится уже девять недель, и это стало тяжелым испытанием.

«Тысячи спасенных жизней – родственников, друзей, соседей и коллег по работе – ради этого стоило набраться терпения и оставаться дома. Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», – отметил он.

Мэр добавил, что с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим.

«Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно», – сообщил Собянин.

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня – в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Ранее Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.