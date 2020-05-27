Германия назвала несвоевременными разговоры о санкциях против «Северного потока – 2»

Раскручивать санкционную спираль в отношении «Северного потока – 2» сейчас не своевременно, так как есть другие проблемы, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является дискриминацией европейских компаний.

Накануне американский посол в ФРГ Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».