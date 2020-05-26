Объем антикризисной программы поддержки экономики России превысил 3 трлн рублей

Объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Он постоянно растет, сейчас мы уже за 3 трлн [рублей] перешагнули», – передает РИА «Новости» ответ Решетникова в интервью тележурналисту Александру Любимову, показанное в ходе всероссийской акции «День предпринимателя», на вопрос об объеме антикризисной программы поддержки экономики страны.

По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств.

«Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Мы для себя сохранение занятости установили, но при этом не стопроцентное сохранение занятости. Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность, там, где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать», – добавил министр.

Напомним, 22 мая Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики.

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