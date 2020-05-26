Объем антикризисной программы поддержки экономики России превысил 3 трлн рублей

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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

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              Объем антикризисной программы поддержки экономики России превысил 3 трлн рублей

              26 мая 2020, 13:14

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

              «Он постоянно растет, сейчас мы уже за 3 трлн [рублей] перешагнули», – передает РИА «Новости» ответ Решетникова в интервью тележурналисту Александру Любимову, показанное в ходе всероссийской акции «День предпринимателя», на вопрос об объеме антикризисной программы поддержки экономики страны.

              По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств.

              «Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Мы для себя сохранение занятости установили, но при этом не стопроцентное сохранение занятости. Мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться, им надо давать возможность, там, где спрос упал, в том числе и занятость, они вынуждены будут сокращать», – добавил министр.

              Напомним, 22 мая Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики. 

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