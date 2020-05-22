Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
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              Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики

              22 мая 2020, 14:25

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому предусматривается увеличение в два раза минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, а также повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декрета.

              Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

              Документ был внесен правительством России в нижнюю палату парламента 7 мая.

              Он был разработан для урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

              Законом предусмотрено увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в два раза, с 3 тыс.375 до 6 тыс. 752 рублей. Также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 тыс. 504 рублей.

              Также Госдума приняла закон, который позволяет малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора. Если в течение 14 рабочих дней с момента обращения сторонам не удастся договориться о снижении размера арендной платы или ином изменении условий договора, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор, передает РИА «Новости».

              При этом расторжение договора аренды будет осуществляться без возмещения арендодателем убытков в виде упущенной выгоды арендодателю, но обеспечительный платеж останется у арендодателя.

              Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением коронавируса. Первоначальная его редакция предоставляла арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50% после введения режима самоизоляции, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. При этом арендодатели должны были вернуть им обеспечительный платеж, если он был уплачен.

              Однако против этого подхода выступили представители индустрии коммерческой недвижимости, в том числе торговых центров. При этом представители торговых сетей и другие арендаторы всячески поддерживали именно такую редакцию.

              Госдума, взяв недельный тайм-аут, доработала ее, в том числе исключила норму о снижении доходов более чем на 50%.

              «Это сбалансированное решение, а все остальные вопросы, которые связаны с возможным причинением убытков, решаются в обычном судебном порядке, предусмотренном Гражданским кодексом», – пояснил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

              Он отметил, что субъекты МСП получают право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

              Кроме того, Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году.

              «Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность», – сказал Макаров.

              Напомним, президент России Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12 тыс. 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

              Также Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.


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