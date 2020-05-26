Тело потерявшегося на рыбалке ребенка нашли в Оренбургской области

Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили в поисково-спасательном отряде «ОренСпас».

Ранее спасатели сообщали, что на реке Деме близ села Наурузово пропал трехлетний ребенок, который был на рыбалке с отцом и старшими детьми. Поисками малыша занимались порядка 80 человек: спасателей, полицейских и добровольцев.

«Тело ребенка найдено на берегу реки, он утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии», – передает РИА «Новости» сообщение отряда «ОренСпас».