В Минэнерго предложили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ, заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Ведомство предложило сохранить мораторий до 31 мая, а для граждан, которые оказались в затруднительном положении, период отсрочки могут продлить еще на два месяца – до 31 июля, передает газета «Ведомости».

Замглавы Минэнерго отметил, что уровень собираемости платежей на рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизился на 7%, а прирост задолженности составил 11 млрд рублей, при этом собираемость платежей на рынках тепловой энергии за прошлый месяц снизилась на 12% при приросте задолженности порядка 16 млрд рублей.

Согласно подсчетам ведомства, при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 млрд рублей, что негативно повлияет на работу отраслей ТЭК и поставит под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны.

Отмечается, что инициатива о сокращении срока действия моратория включена в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.

Напомним, в апреле в России ввели временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги.