В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер

Берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США, достиг первый иранский танкер с топливом, сообщает агентство ИРНА.

В ближайшие дни в Венесуэлу прибудут еще четыре танкера с топливом их Ирана, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal заявила, что Белый дом может ввести новые санкции против Ирана и другие правовые меры для блокировки экспорта иранской нефти в Венесуэлу.