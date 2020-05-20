США собрались заблокировать поставки нефти из Ирана в Венесуэлу

Белый дом может ввести новые санкции против Ирана и другие правовые меры для блокировки экспорта иранской нефти в Венесуэлу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным американских и иранских чиновников, США изучают возможность введения санкций после того, как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу. Обсуждается, насколько агрессивным должен быть ответ на действия Ирана, передает РИА «Новости».

Сейчас власти США, пишет газета, пытаются найти способ сдерживания поставок иранской нефти в Венесуэлу. Санкции могут ввести против экипажа танкеров, также предлагается конфискация этих танкеров через суд в США из-за нарушения американского законодательства. Этот вариант возможен лишь в случае остановки танкеров в каком-либо порту для дозаправки на пути в Иран.

Некоторые из американских чиновников выступают за сдержанный ответ, считая, что США стоит вмешаться, только если эти поставки окажутся постоянными, пишет WSJ.

Также теоретически возможно, чтобы представители ВМС США, проводящие антинаркотическую операцию в Карибском море, могли осматривать иранские танкеры, но представитель ВМС США до этого отвергал эту идею.

В среду министр обороны Ирана Амир Хатами посоветовал США не мешать проходу иранских танкеров в Венесуэлу.

Отметим, что ранее США ввели санкции против девяти граждан и трех организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и пенитенциарными учреждениями республики, а накануне госсекретарь Майк Помпео заявил, что иранскую авиакомпанию Mahan Air подозревают в вывозе золота из Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о схеме покупки нефти у Венесуэлы и попытках США противодействовать этому.