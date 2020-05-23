С реки в Подмосковье удалили нефтяную пленку

Спасатели остановили распространение пленки неизвестного происхождения на реке Банька в Подмосковье, пятно также разлилось вдоль берега Москва-реки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Информация о радужной пленке в месте впадения Баньки в Москва-реку поступила 21 мая, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Протяженность пятна составляет 500 метров, на Москва-реке оно растянулось до размеров 30 на 10 метров.

Для локализации пленки установили боновые заграждения.

«Угрозы дальнейшего распространения радужной эмульсионной пленки по водной поверхности нет. Пятно засыпано нефтепоглощающим сорбентом, проводится сбор в контейнеры для дальнейшей утилизации», – пояснили в МЧС.

Для этих работ привлекли 24 человека и девять единиц техники.

Минэкологии региона провело обследование акватории Москвы-реки у Красногорска сообщили в ведомстве.

«Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля», – пояснили в министерстве.