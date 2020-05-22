Глава тульского минздрава поддержал работавшую в бикини медсестру

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк высказался в поддержку медсестры, которая на работе надела прозрачный защитный костюм на купальник.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», – сказал Эрк в интервью телеканалу «Первый Тульский».

По его словам, медсестра продолжает работать, хотя руководитель медицинской организации сделала ей замечание в устной форме.

Ранее стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой инфекционного госпиталя в Туле.

Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.