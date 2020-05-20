Лечившую пациентов в полуголом виде медсестру наказали

Руководство больницы в Туле объявило замечание медсестре, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье, говорится в официальном комментарии регионального минздрава.

Фото медсестры в защитном костюме, под которым лишь нижнее белье или купальник, распространили местные СМИ и пользователи соцсетей. Первым снимок обнародовал один из пациентов, передает РИА «Новости».

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы (...) к медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», – говорится в релизе Минздрава.

Сотрудникам больницы напомнили, что одеваться нужно строго по регламенту, и усилили контроль в этой части.

При этом большинство местных жителей поддержало медсестру.

«Наоборот больным настроение подняла. А может и стремление к жизни пробудила. Молодец!», – шутит lycik89.

«Она герой в любом случае. Хоть в купальнике, хоть голышом (...) Не трогать врачей и медсестер!», – заступился andrew_burlakov89.

«Такой позитивчик для больных. Молодец», – считает nataliakoch41.

«Благодарность ей нужно объявить!», – заявила svetlanamuzhichkova.

«В войну раненых песнями, плясками поднимали, а сейчас нравы опустились ниже плинтуса. Так что для выздоровления только такие методы», – вместе с тем отметила 4504nadezhda.

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