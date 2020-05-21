Иностранцы восхитились тульской медсестрой в бикини

Медсестра инфекционного госпиталя в Туле, которая надела прозрачный защитный костюм на купальник, восхитила пользователей иностранной соцсети Reddit.

Фотографию медсестры на Reddit опубликовал пользователь Snusmumrikk с подписью «обычный COVID-медик из России».

В комментариях отметились в том числе зарубежные медики.

«СИЗ заставляют меня потеть в течение 0,035 секунд после надевания. Я бы тоже так делал, если бы мне позволили. Хотя я немного грузный, так что это не было бы так сексуально», – написал ChicoHavarti, на что RonaldoNazario ответил: «Ты уверен? Мы все прекрасны, братан».

Другие обратили внимание на дедушку на заднем плане, который «не может лежать на кровати».

«Я думаю, что я болен, и мне нужно как можно скорее попасть в эту больницу», – пишет melanyo12yo.

«Пациенты уже чувствуют себя лучше, а парень слева только что почувствовал, как его сердце перезапустилось», – пишет pilotlessowl.

«Я только что прошел тестирование на COVID-19 в Калифорнии. Могу ли я полететь в Россию и снова пройти тестирование?» – пишет Polaris2246.

Ранее стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.