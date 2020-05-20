Москва заявила о «новом дыхании русофобии» на Украине при Зеленском

Через год после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского мало что изменилось – курс на конфронтацию с Москвой сохранился, а русофобия в стране получила новое дыхание, заявили в МИД России.

Ведомство отмечает, что все предвыборные заявления Зеленского оказались «декларацией о благих намерениях».

«По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство Петра Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 гг., политические убийства и иные преступления прежнего режима», – говорится в заявлении на сайте МИД.

В частности, указывает дипведомство, забыто предвыборное предложение Зеленского провести экспертизу дискриминационного закона о государственном языке на предмет соответствия Конституции – выполнение этого закона, наоборот, идет полным ходом. При этом Киев не обращает внимание на критику из-за рубежа и рекомендации Совета Европы устранить нарушения международных обязательств.

«От своего предшественника нынешний президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать», – заметили в МИД.

Также указывается, что поставленная Зеленским задача прекращения огня в Донбассе не реализована, у него нет политической воли к выполнению Минских соглашений.

«Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», – отмечает МИД.

Ведомство пишет, что Украина продолжает вводить санкции против россиян и российских компаний, причем это доходит до абсурда.

«Год назад Зеленский высмеивал Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие. В деле санкций он превзошел своего предшественника по креативу. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина», – говорится в заявлении МИД.

Ведомство задается вопрос, будут ли украинцев преследовать за посещение этих музеев, а также что будет с украинцами, которые учатся в МГУ, «представляющем угрозу национальной безопасности Украины».

«Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру», – говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что русофобия «получает на Украине новое дыхание» и возводится в ранг государственной политики, хотя год назад этот курс «был отвергнут большинством населения страны».

«Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает», – подытожил МИД.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных тенденциях первого года президентства Зеленского.