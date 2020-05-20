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20 мая, среда | Последнее обновление — 15:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Москва заявила о «новом дыхании русофобии» на Украине при Зеленском
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Рубль научился справляться с мировыми кризисами
Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»
Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»
Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
В России неравенство переживается острее
Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания
Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ
Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
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