Scorpions: «Wind of Change» не была написана в ЦРУ для развала СССР

Немецкий рок-певец, вокалист группы Scorpions Клаус Майне прокомментировал слухи о том, что культовая баллада «Wind of Change» («Ветер перемен») якобы была написана Центральным разведуправлением США с целью развала Советского Союза.

Майне рассказал, что впервые услышал теорию, будто «Wind of Change» возникла как часть пропаганды в период холодной войны, от журналиста Патрика Раддена Кифа.

«В середине интервью он говорит: «Клаус, ты когда-нибудь слышал историю о том, что «Wind of Change» была написана ЦРУ?» И я расхохотался, просто лопнул от смеха!» – приводит слова музыканта New York Post.

Вокалист Scorpions отметил, что такая идея показалась ему «очень забавной», «очень интересной и действительно сумасшедшей историей». «Но, как я уже сказал, это совсем не правда. Как сказали бы вы, американцы, это фейковые новости», – добавил Майне.

Рок-баллада «Wind of Change» была написана Клаусом Майне в 1990 году. Изначально англоязычная песня, также записанная группой на русском («Ветер перемен») и на испанском («Vientos de cambio») языках, посвящена перестройке в СССР и окончанию холодной войны. Одна из самых известных песен группы Scorpions.