Scorpions: «Wind of Change» не была написана в ЦРУ для развала СССР

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19 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
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          • Нет, нужно все снести

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              Scorpions: «Wind of Change» не была написана в ЦРУ для развала СССР

                 19 мая 2020, 22:13
              Фото: INA Photo Agency/imago-images.de/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Немецкий рок-певец, вокалист группы Scorpions Клаус Майне прокомментировал слухи о том, что культовая баллада «Wind of Change» («Ветер перемен») якобы была написана Центральным разведуправлением США с целью развала Советского Союза.

              Майне рассказал, что впервые услышал теорию, будто «Wind of Change» возникла как часть пропаганды в период холодной войны, от журналиста Патрика Раддена Кифа.

              «В середине интервью он говорит: «Клаус, ты когда-нибудь слышал историю о том, что «Wind of Change» была написана ЦРУ?» И я расхохотался, просто лопнул от смеха!» – приводит слова музыканта New York Post.

              Вокалист Scorpions отметил, что такая идея показалась ему «очень забавной», «очень интересной и действительно сумасшедшей историей». «Но, как я уже сказал, это совсем не правда. Как сказали бы вы, американцы, это фейковые новости», – добавил Майне.

              Рок-баллада «Wind of Change» была написана Клаусом Майне в 1990 году. Изначально англоязычная песня, также записанная группой на русском («Ветер перемен») и на испанском («Vientos de cambio») языках, посвящена перестройке в СССР и окончанию холодной войны. Одна из самых известных песен группы Scorpions.


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