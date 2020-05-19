Кадыров призвал остаться дома на Ураза-Байрам

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики, призвав их отметить мусульманский праздник Ураза-Байрам в самоизоляции.

«Оперштаб, а также муфтият республики едины в своем решении, что долгожданный и благословенный праздник Ураза-Байрам каждая семья должна отметить дома в САМОИЗОЛЯЦИИ. Риск заражения в дни празднования слишком высок. Единственный способ не допустить распространения коронавируса – это исключить контакты между людьми», – написал Кадыров в своем Telegram.

Он отметил, что Ураза-Байрам – важный праздник, но мировые исламские ученые «едины во мнении», что пандемии нужно противостоять «любыми мерами и способами», в том числе и социальным дистанцированием.

«Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид-аль Фитр дома, исключить физические контакты, не посещая родных и близких. Режим самоизоляции продолжается», – написал Кадыров.

Ранее в совете муфтиев заявили, что мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время праздника Ураза-байрам.

Президент Владимир Путин также обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник Ураза-байрам дома.