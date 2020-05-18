Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома

Российский лидер Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.

«Я знаю, как в Республике [Дагестан] относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Путин выразил надежду, что авторитетное слово муфтиев обязательно будет услышано.

Напомним, из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя проходило без прихожан.

В этом году впервые за долгое время президента не было на Пасхальной службе – в связи с ситуацией с коронавирусом он провел Пасху дома. Остальных верующих по всей стране также призывали остаться дома.