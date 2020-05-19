В Ростехе заявили о попытке подкупить сотрудников производящего аппараты ИВЛ завода

Сотрудников уральского завода, производящего аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили в Ростехе.

«Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода», – сообщили в госкорпорации РИА «Новости».

Ранее появились сообщения о том, что неназванному сотруднику завода прислали СМС с просьбой рассказать за деньги свою версию событий в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли возгорания.



В Ростехе добавили, что направят обращение по данным фактам в правоохранительные органы.



На прошлой неделе на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек. Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».