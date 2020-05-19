Партия Прилепина получила возможность участвовать в выборах

Минюст внес партию «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, в список тех, кто имеет право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба партии.

«Министерство юстиции Российской Федерации внесло партию «За правду» в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах в соответствии с федеральным законом «О политических партиях», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что право участия в выборах партия получила после того, как зарегистрировала 54 региональных отделения и направила соответствующее уведомление в Минюст.

В октябре Прилепин заявил о создании движения «За правду», позже он рассказал о нем в комментарии газете ВЗГЛЯД.

В политсовет вошли американский актер с российским паспортом Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина. «За правду» собирается участвовать в предстоящих региональных и федеральных выборах. Сам Прилепин надеется быть услышанным теми, кто сегодня «не вовлечен в политическую деятельность».

Газета ВЗГЛЯД анализировала намерение Прилепина участвовать со своей партией в выборах в Госдуму.