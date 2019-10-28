Захар Прилепин создаст новое общественное движение

Пресс-конференция Захара Прилепина, посвященная созданию общественного движения «За Правду», состоится 29 октября в 12.00 в здании Государственного центрального музея современной истории России.

«Общественное движение «За Правду» – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение «За Правду» поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям», следует из пресс-релиза организаторов встречи, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках пресс-конференции будут представлены основные идеи, цели и задачи общественного движения «За Правду», в число сторонников которого войдет ряд известных общественных организаций и деятелей общественно-политической жизни, культуры и искусства, объединенных общими взглядами и убеждениями. Организация будет действовать в большинстве регионов России.

Захар Прилепин – писатель, общественный деятель, музыкант, телеведущий. Прилепин создал благотворительный «Фонд Захара Прилепина», который оказывает помощь жителям Донбасса, руководит проектом «Добровольцы культуры» в рамках ОНФ, направленным на поддержку активистов в сфере независимых культурных инициатив и сохранения культурного наследия.

Вместе с ним движение представит политолог, общественный деятель Александр Казаков. Он был одним из лидеров «Штаба защиты русских школ» и создателем Объединенного конгресса русской общины Латвии, боровшегося за права соотечественников. В последние годы занимал должность политического советника первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В пресс-конференции также примут участие друзья и соратники инициаторов движения «За Правду».