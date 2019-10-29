Прилепин создает движение для влияния на власть

«Мы создаем суперорганизацию мира и созидания. И наличие людей, с которыми за прошедшие двадцать лет мы встали плечом к плечу, музыкантов, общественных, культурных и политических деятелей – это залог того, что у нас все получится», – заявил Захар Прилепин, комментируя начало работы созданного им общественного движения «За правду».

«У меня достаточно разнообразная, непротиворечивая биография. Политическая, литературная и социальная. Так или иначе, все эти вещи сопряжены», – рассказал писатель, общественный деятель, музыкант и телеведущий Захар Прилепин в ходе презентации в Москве.

«В моей жизни имели место самые разнообразные политические и культурные проекты. И когда я оглядываюсь на них сейчас, в свои 44 года, я понимаю: то, чем я занимался, отрывая время от своего литературного труда – это, прошу прощения за патетику, попытка построения гражданского общества. Поиск тех самых связей, которые мне были необходимы, чтобы слышать собственный народ», – продолжил писатель.

При этом Прилепин напомнил, что одна из его первых статей называлась «Русские люди за длинным столом». «И я понял, оглядываясь на минувшие 15-20 лет, что я пытался русских людей, дорогих, важных для меня людей, усадить за своеобразный большой стол», – сказал публицист, добавив, что собирал «своих товарищей от Владивостока до Калининграда».

По его словам, далее возникают мысли, затеваются проекты, которые точечно замечательно работают. Это происходит на уровне фестивалей, работы культурного центра «Хутор Захара Прилепина», на уровне МХАТа, на уровне ОНФ, где ведется защита архитектуры и национальных ценностей. «Но в целом эти проекты нуждались в создании организации, которая вместила бы всех. Всех этих русских людей усадила бы за один воображаемый длинный стол», – подчеркнул общественник.

«Проблемы, которые стоят перед нами, они в совершенно разных сферах – экологические, литературные, гуманитарные, гендерные. И для того, чтобы принять эти вызовы, мы нуждаемся не просто в организации, а в суперорганизации мира и созидания», – пояснил писатель.

«И наши люди, с которыми мы встали плечом к плечу, помогая друг другу, – это залог того, что у нас все получится. В некотором смысле это некая поэтическая история. Но тот уровень работы, и те вещи, которые мы уже сделали, доказывают, что я не совсем мечтатель», – сказал Прилепин.

Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о механизме взаимодействия между сторонниками движения, Прилепин отметил, что основным центром коммуникации нового общественного объединения станет начавший во вторник работу интернет-ресурс Zapravdu.org, а также личные аккаунты писателя в социальных сетях.

Вместе с Прилепиным в презентации движения «За правду» принял участие политолог, общественный деятель Александр Казаков. Он был одним из лидеров «Штаба защиты русских школ» и создателем Объединенного конгресса русской общины Латвии, боровшегося за права соотечественников. В последние годы занимал должность политического советника экс-главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

По словам Казакова, принципы работы нового общественного движения будут заключаться в том, чтобы выявлять интересные, перспективные проекты в регионах по всей России, и помогать в их реализации.

«Мы будем помогать авторам этих проектов. Подчеркну, их проектов, а не наших. Авторы этих идей, в свою очередь, будут помогать всем нам вместе становиться мощнее», – прогнозирует Казаков.

При этом политолог отметил – организаторы общественного движения «За правду» не скрывают, что создают инструмент общественного влияния на власть.

«Нам нужна эта энергия из регионов, а мы готовы отдать все имеющиеся у нас ресурсы. Речь не про деньги, а об интеллектуальных ресурсах, информационных, организационных и так далее. Речь идет о том, чтобы создать такую синергию по всей стране. Структуры управления у нас пока нет. Есть общий штаб. В этом штабе сегодня может заседать десять человек, завтра двадцать, а послезавтра восемь. Нет никакой необходимости мандаты друг другу выдавать», – резюмировал Казаков.

По словам организаторов, общественное движение «За Правду» – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. «Движение поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям», говорится на официальном сайте организации.

В мероприятии также приняли участие соратники инициаторов проекта: комбат донецкого интернационального батальона «Пятнашка» «Абхаз» (Ахра Авидзба), худрук театра МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, музыкант и общественный деятель Вадим Самойлов и другие общественники.