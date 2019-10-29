Прилепин создает движение для влияния на власть

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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    Как различать российские истребители

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    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Прилепин создает движение для влияния на власть

                 29 октября 2019, 16:30
              Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Мы создаем суперорганизацию мира и созидания. И наличие людей, с которыми за прошедшие двадцать лет мы встали плечом к плечу, музыкантов, общественных, культурных и политических деятелей – это залог того, что у нас все получится», – заявил Захар Прилепин, комментируя начало работы созданного им общественного движения «За правду».

              «У меня достаточно разнообразная, непротиворечивая биография. Политическая, литературная и социальная. Так или иначе, все эти вещи сопряжены», – рассказал писатель, общественный деятель, музыкант и телеведущий Захар Прилепин в ходе презентации в Москве.

              «В моей жизни имели место самые разнообразные политические и культурные проекты. И когда я оглядываюсь на них сейчас, в свои 44 года, я понимаю: то, чем я занимался, отрывая время от своего литературного труда – это, прошу прощения за патетику, попытка построения гражданского общества. Поиск тех самых связей, которые мне были необходимы, чтобы слышать собственный народ», – продолжил писатель.  

              При этом Прилепин напомнил, что одна из его первых статей называлась «Русские люди за длинным столом». «И я понял, оглядываясь на минувшие 15-20 лет, что я пытался русских людей, дорогих, важных для меня людей, усадить за своеобразный большой стол», – сказал публицист, добавив, что собирал «своих товарищей от Владивостока до Калининграда».

              По его словам, далее возникают мысли, затеваются проекты, которые точечно замечательно работают. Это происходит на уровне фестивалей, работы культурного центра «Хутор Захара Прилепина», на уровне МХАТа, на уровне ОНФ, где ведется защита архитектуры и национальных ценностей. «Но в целом эти проекты нуждались в создании организации, которая вместила бы всех. Всех этих русских людей усадила бы за один воображаемый длинный стол», – подчеркнул общественник.

              «Проблемы, которые стоят перед нами, они в совершенно разных сферах – экологические, литературные, гуманитарные, гендерные. И для того, чтобы принять эти вызовы, мы нуждаемся не просто в организации, а в суперорганизации мира и созидания», – пояснил писатель.

              «И наши люди, с которыми мы встали плечом к плечу, помогая друг другу, – это залог того, что у нас все получится. В некотором смысле это некая поэтическая история. Но тот уровень работы, и те вещи, которые мы уже сделали, доказывают, что я не совсем мечтатель», – сказал Прилепин.

              Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о механизме взаимодействия между сторонниками движения, Прилепин отметил, что основным центром коммуникации нового общественного объединения станет начавший во вторник работу интернет-ресурс Zapravdu.org, а также личные аккаунты писателя в социальных сетях.  

              Вместе с Прилепиным в презентации движения «За правду» принял участие политолог, общественный деятель Александр Казаков. Он был одним из лидеров «Штаба защиты русских школ» и создателем Объединенного конгресса русской общины Латвии, боровшегося за права соотечественников. В последние годы занимал должность политического советника экс-главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

              По словам Казакова, принципы работы нового общественного движения будут заключаться в том, чтобы выявлять интересные, перспективные проекты в регионах по всей России, и помогать в их реализации.

              «Мы будем помогать авторам этих проектов. Подчеркну, их проектов, а не наших. Авторы этих идей, в свою очередь, будут помогать всем нам вместе становиться мощнее», – прогнозирует Казаков.

              При этом политолог отметил – организаторы общественного движения «За правду» не скрывают, что создают инструмент общественного влияния на власть.

              «Нам нужна эта энергия из регионов, а мы готовы отдать все имеющиеся у нас ресурсы. Речь не про деньги, а об интеллектуальных ресурсах, информационных, организационных и так далее. Речь идет о том, чтобы создать такую синергию по всей стране. Структуры управления у нас  пока нет. Есть общий штаб. В этом штабе сегодня может заседать десять человек, завтра двадцать, а послезавтра восемь. Нет никакой необходимости мандаты друг другу выдавать», – резюмировал Казаков.

              По словам организаторов, общественное движение «За Правду» – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. «Движение поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям», говорится на официальном сайте организации. 

              В мероприятии также приняли участие соратники инициаторов проекта: комбат донецкого интернационального батальона «Пятнашка» «Абхаз» (Ахра Авидзба), худрук театра МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, музыкант и общественный деятель Вадим Самойлов и другие общественники. 


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